Крым подготовил план открытия курортного сезона

Власти Крыма разработали план поэтапного открытия курортного сезона в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщается на сайте министерства курортов и туризма региона.

Первый этап предусматривает возобновление работы санаторно-курортных и гостиничных организаций, которые имеют медицинскую лицензию и готовы полностью выполнять рекомендации Роспотребнадзора, указано в сообщении. Отмечается, что данный этап рассчитан на внутрирегиональный отдых, начнется он не ранее 15 июня.

На втором этапе станет возможен межрегиональный туризм, будут открыты гостиницы и отели, которые подтвердят готовность выполнять рекомендации, сказано в сообщении. Переход ко второму этапу возможен не ранее чем через 14 дней после начала первого, а также при стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в Крыму.

На третьем этапе ожидается смягчение рекомендаций Роспотребнадзора, отмечают в министерстве.

По последней информации, в России выявлено 396 575 случаев COVID-19, из них 4 555 — с летальным исходом. Выздоровели 167 469 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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