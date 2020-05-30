Семья Джорджа Флойда попросила переквалифицировать обвинения экс-полицейскому

Семья афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб во время задержания полицейскими в Миннеаполисе, потребовала переквалифицировать обвинения арестованному полицейскому на более тяжкие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление членов семьи.

В заявлении отмечается, что семья ожидала обвинений в убийстве первой степени, и хочет, чтобы других полицейских, причастных к случившемуся, также арестовали.

«Мы призываем власти пересмотреть обвинения, чтобы отразить подлинную вину полицейских», — указано в заявлении.

Ранее сообщалось, что экс-сотруднику полиции Миннеаполиса Дереку Шовену предъявлено обвинение в убийстве после задержания Флойда.

До этого стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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