Песков прокомментировал нежелание россиян верить в опасность коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опрос, который показал, что почти четверть россиян считают пандемию коронавируса выдумкой, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Скорее, наверное, это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя. Посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют. Хочется пожелать более внимательного отношения ко всей информации», — сказал Песков.

Также он подчеркнул, что сам переболел коронавирусом.

«Скажу на собственном опыте — эта штука реальна», — отметил Песков.

12 мая Дмитрий Песков сообщил, что у него был выявлен коронавирус нового типа. Позже его госпитализировали вместе с женой в одну из московских больниц и выписали оттуда 25 мая.

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