Россия получит еще 150 аппаратов ИВЛ от США

Россия получит еще 150 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые ей направят США во вторник, 26 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Поставка аппаратов осуществляется в рамках борьбы с пандемией нового типа коронавируса COVID-19 в мире.

Всего в рамках поддержки американские представители отправят России оборудование стоимостью $5,6 млн.

Во время первой отправки аппаратов ИВЛ Россия получила 50 аппаратов ИВЛ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самолет с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Москву

— В США заявили, что доставленные в Москву ИВЛ были сделаны специально для России