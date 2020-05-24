В Бельгии число заражений коронавирусом превысило 57 тысяч
В Бельгии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 283, достигнув 57 092, пишет минздрав страны.
Отмечается, что всего в стране умерли 9 280, выздоровели 15 272 пациента. В стране несколько вырос суточный прирост заражений после отмены карантина. Как сообщали власти, постепенное снятие ограничений может продлиться до конца лета.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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