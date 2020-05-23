Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело

В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова было возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.

Он уведомил, что следователи завели против Воронцова дело по статье 242 УК России «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Ранее стало известно, что основатель проекта «Омбудсмен полиции» был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. руб. Воронцова заключили под стражу на два месяца, до 6 июля.

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