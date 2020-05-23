Более 5,1 тысячи человек вылечились в Подмосковье от COVID-19

В Подмосковье 5163 человека вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

За минувшие сутки выздоровление отмечено у 464 пациентов.

Все они были выписаны после получения отрицательных результатов теста на COVID-19.

В Москве от коронавируса вылечились 3831 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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