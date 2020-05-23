Число выявленных случаев коронавируса в Бразилии превысило 330 тысяч

В Бразилии число человек с подтвержденным коронавирусом превысило отметку в 330 тысяч человек, свидетельствуют данные бразильского Минздрава.

За прошедшие сутки в стране выявили более 20,8 тыс. заболевших. Число жертв возросло на 1 001 и составило всего 21 048. Вылечились 135 430 пациентов.

Эпицентром распространения инфекции в стране считается штат Сан-Паулу и его одноименная столица с населением более 21 млн человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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