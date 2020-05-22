Воробьев: жители Подмосковья старше 65 лет должны оставаться дома

Жители Подмосковья старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны продолжить самоизоляцию, несмотря на частичную отмену ограничений в регионе, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице «Вконтакте».

«Жители старше 65 лет пока, увы, должны оставаться дома. Та же мера касается людей с хроническими заболеваниями. Угроза никуда не делась, нужно беречь себя», — сообщил Воробьев.

Он добавил, что остальным жителям региона необходимо строго следовать установленным правилам и соблюдать все санитарные ограничения из-за распространения коронавируса.

Губернатор напомнил, что требование к ношению защитных масок и перчаток сохраняется. Также в Подмосковье будут постепенно открываться МФЦ. Кроме того, Московская область возобновляет работу офисов продаж на стройках жилья и торговлю автомобилями начиная с понедельника, 25 мая.

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