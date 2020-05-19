На Украине за сутки выявили 260 случаев заболевания коронавирусом

На Украине за сутки выявили 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на странице минздрава страны в Facebook.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 на Украине достигло 18 876.

С начала эпидемии в стране умерли 548 человек с положительным тестом на коронавирус.

Общее число выздоровевших в стране составило 5632.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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