На Украине за сутки выявили 260 случаев заболевания коронавирусом
На Украине за сутки выявили 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на странице минздрава страны в Facebook.
Отмечается, что число заболевших COVID-19 на Украине достигло 18 876.
С начала эпидемии в стране умерли 548 человек с положительным тестом на коронавирус.
Общее число выздоровевших в стране составило 5632.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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