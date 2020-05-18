Голикова раскрыла критерии снятия ограничений в регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о критериях, которые будут влиять на снятие в российских регионах ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Выступая на видеозаседании президиума координационного совета при правительстве, она отметила, что помимо числа выявленных случаев коронавируса, будет влиять процент переболевших COVID-19, показатели смертности, число заболевших пневмонией, тестирования на наличие антител.

«У нас есть не только основные показатели <...>, но и дополнительные», — цитирует ее «Интерфакс».

За прошедшие сутки в России выявили 8926 новых случаев COVID-19. Всего в стране обнаружили 290 678 случаев коронавируса. Вылечились от вируса 70 209 человек, погибли 2722.

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