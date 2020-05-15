Ростовскую колонию закрыли на карантин из-за заражения COVID-19 одного из работников
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В Ростовской области сотрудник исправительной колонии №2 заразился новым коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссую (ОНК) по Ростовской области.
«В ИК-2 выявлен первый заболевший COVID-19. Заболел сотрудник учреждения», — заявили в ОНК.
Уточняется, что исправительное учреждение закрыли на двухнедельный карантин.
Ранее сообщалось, что у более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных выявили коронавирус.
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