Ростовскую колонию закрыли на карантин из-за заражения COVID-19 одного из работников

В Ростовской области сотрудник исправительной колонии №2 заразился новым коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссую (ОНК) по Ростовской области.

«В ИК-2 выявлен первый заболевший COVID-19. Заболел сотрудник учреждения», — заявили в ОНК.

Уточняется, что исправительное учреждение закрыли на двухнедельный карантин.

Ранее сообщалось, что у более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных выявили коронавирус.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных выявили коронавирус

— В СИЗО Москвы сократили число прогулок из-за коронавируса