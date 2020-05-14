В Москве мошенник украл 23 млн рублей под предлогом продажи масок

В Москве оперативники задержали подозреваемого в краже из банковский ячейки более 23 млн руб., которые он должен был получить в качестве оплаты за медицинские маски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По версии следствия, мошенник заключил сделку с предпринимателем от лица фирмы по производству медицинских изделий на поставку почти 2 млн медицинских масок. Покупатель в присутствии продавца положил в арендованную банковскую ячейку 23,7 млн руб. Ключ предприниматель оставил себе.

Планировалось, что продавец получит ключ сразу после отгрузки товара.

«Однако условия договора продавец не выполнил – маски переданы не были. Когда коммерсант вернулся в банк, то обнаружил, что деньги пропали», — рассказала Волк.

Она добавила, что аферист вместе с неустановленными пока соучастниками ранее арендовал эту банковскую ячейку и изготовил дубликат ключа. Через несколько часов после заключения сделки мужчина вернулся банк, открыл ячейку запасным ключом, украл деньги и передал их подельникам.

Подозреваемый был задержан в съемной квартире в Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере».