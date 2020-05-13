Замглавврача станции скорой помощи в Чечне умер после заражения коронавирусом

На 38 году жизни скончался после заражения коронавирусом заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Чечни Рамзан Айдамиров. Об этом рассказали РИА «Новости» в 4-й городской больнице чеченской столицы, где лечился медик.

Как уточняется, Айдамиров заразился инфекцией на работе. После этого его госпитализировали в больницу. Медики боролись жизнь коллеги, но не смогли его спасти. Айдамиров умер накануне, 12 мая.

Коллеги скончавшегося опубликовали пост в Минздраве региона в Instagram с соболезнованиями.

Всего в Чечне коронавирус выявлен у 813 человек, выздоровели 466 пациентов, скончались девять человек.

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