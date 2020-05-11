В США количество случаев COVID-19 превысило 1,3 млн

В США за минувшие сутки зафиксировано 19 710 случаев коронавирусной инфекции, всего в стране заболели 1 329 799 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

За последние сутки жертвами коронавируса стал 731 пациент, всего — 79 528.

Вылечились от болезни 216 169 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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