Число жертв коронавируса превысило 280 тысяч человек во всем мире

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Число жертв коронавируса с начала распространения пандемии превысило 280 тыс. человек, сообщает сайт Worldometer.

По последним данным, всего в настоящий момент на планете зафиксировано 4 100 609 случаев заражения, выздоровели 1 439 842 пациентов.

Лидером по числу инфицированных остаются Соединенные Штаты Америки, там болеют более 1,3 млн человек. Россия в этом списке находится на пятом месте.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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