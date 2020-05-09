Более 330 пациентов состоят на лечении в больнице в Коммунарке

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332 пациента состоят на лечении в московской больнице в Коммунарке. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что у 327 человек диагностирована внебольничная пневмония, у 198 пациентов выявлена коронавирусная инфекция.

В отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) находятся 55 пациентов, из них 30 — на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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