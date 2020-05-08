Свыше 27 тысяч заражений COVID-19 выявлено в Португалии

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В Португалии положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили 553 человека. Об этом сообщает ТАСС.

Общее число выявленных случаев заражения за время пандемии возросло до 27 268 граждан.

Кроме того, число летальных исходов в стране за сутки возросло на девять до 1 114 пациентов.

При этом от коронавирусной инфекции за время пандемии излечились 2 422 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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