Минздрав предупредил, что COVID-19 будет активно распространяться до июня

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Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова рассказала, что новый тип коронавируса COVID-19 продолжит активно распространяться. Соответствующее заявление она сделала в эфире «России 24».

По мнению Малинниковой, такая ситуация продлится до июня. Также эксперт не исключила возможности продолжения распространения и после июня.

Инфекционист выразила надежду на то, что принимаемые властями меры в рамках борьбы с распространением заболевания «не дадут более 100 дней вирусу циркулировать».

Малинникова также предположила, что вирус станет впоследствии сезонным и «займет свое место среди других».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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