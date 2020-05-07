Минздрав предупредил, что COVID-19 будет активно распространяться до июня
Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова рассказала, что новый тип коронавируса COVID-19 продолжит активно распространяться. Соответствующее заявление она сделала в эфире «России 24».
По мнению Малинниковой, такая ситуация продлится до июня. Также эксперт не исключила возможности продолжения распространения и после июня.
Инфекционист выразила надежду на то, что принимаемые властями меры в рамках борьбы с распространением заболевания «не дадут более 100 дней вирусу циркулировать».
Малинникова также предположила, что вирус станет впоследствии сезонным и «займет свое место среди других».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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