Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса. Об этом он заявил в эфире «России 24».
Он отметил, что эпидемия в Италии развивалась регионально, поскольку на юге эпидемиологическая ситуация была менее «катастрофической», чем на севере страны.
Однако врач уточнил, что в разных странах эпидемия имеет свой сценарий развития, а также добавил, что московские власти вовремя предприняли необходимые действия, чтобы противостоять «молниеносному распространению вируса по всей стране».
«Поэтому какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся», — подчеркнул Проценко.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России подтверждено 10 633 новых случая COVID-19
— Врач рассказал, как остановить пандемию коронавируса
— Проценко объяснил значение выхода на плато по коронавирусу