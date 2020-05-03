Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса. Об этом он заявил в эфире «России 24».

Он отметил, что эпидемия в Италии развивалась регионально, поскольку на юге эпидемиологическая ситуация была менее «катастрофической», чем на севере страны.

Однако врач уточнил, что в разных странах эпидемия имеет свой сценарий развития, а также добавил, что московские власти вовремя предприняли необходимые действия, чтобы противостоять «молниеносному распространению вируса по всей стране».

«Поэтому какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся», — подчеркнул Проценко.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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