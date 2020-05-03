В Минздраве заявили, что ограничения из-за COVID-19 должны быть жестче
Ограничительные меры, введенные в России в связи с пандемией коронавируса нового типа, должны быть жестче, заявил главный кардиолог Министерства здравоохранения России Сергей Бойцов. Об этом сообщает ТАСС.
Бойцов не исключил, что прирост числа заразившихся коронавирусом в России частично связан с недостаточной дисциплинированностью граждан. По мнению эксперта, ограничения должны быть жестче, а ответственность за нарушение требований серьезней.
При этом Бойцов отметил, что считает основными причинами роста числа заболевших увеличение количества проводимых тестов и развитие эпидемического процесса в регионах.
По последним данным, на территории России зафиксировано 134 687 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1280 – с летальным исходом. За все время пандемии вылечились 16 639 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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