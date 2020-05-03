Житель Подмосковья напал с ножом на полицейских из-за замечания о выгуле собаки

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Житель подмосковных Озер напал с ножом на двух сотрудников полиции после их замечания по поводу выгула собаки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, полицейские сделали местному жителю замечание о «неправильном выгуле собаки» в условиях режима самоизоляции населения на фоне пандемии коронавируса нового типа. После этого мужчина напал на них с ножом и нанес телесные повреждения.

Полицейские были доставлены в медицинское учреждение, в настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, заявили в пресс-службе управления МВД по Московской области.

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