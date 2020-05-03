Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Тайване
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На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньское центральное метеорологическое управление.
Подземные точки были зафиксированы в 06.24 мск. Эпицентр находился у восточного побережья острова, в 70,7 км северо-восточнее города Тайдун. Очаг залегал на глубине 40,4 км под морским дном.
Подземные толчки почувствовали во многих районах острова – в уездах Хуалянь, Цзяи, Тайдун, Чжанхуа, Наньтоу, Юнлинь и в целом ряде городов.
Информации о пострадавших, разрушениях и об угрозе цунами не было.
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