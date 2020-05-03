Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Тайване

<img src="//img.gazeta.ru/files3/555/12973555/Depositphotos_108522578_xl-2015-pic905-895x505-27196.jpg">

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньское центральное метеорологическое управление.

Подземные точки были зафиксированы в 06.24 мск. Эпицентр находился у восточного побережья острова, в 70,7 км северо-восточнее города Тайдун. Очаг залегал на глубине 40,4 км под морским дном.

Подземные толчки почувствовали во многих районах острова – в уездах Хуалянь, Цзяи, Тайдун, Чжанхуа, Наньтоу, Юнлинь и в целом ряде городов.

Информации о пострадавших, разрушениях и об угрозе цунами не было.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,7

— У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,5

— Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки