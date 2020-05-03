В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,7

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На юго-востоке Перу было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр землетрясения располагался в 49 км к северо-западу от города Атунколла.

Очаг залегал на глубине 185,6 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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