В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,7
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На юго-востоке Перу было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр землетрясения располагался в 49 км к северо-западу от города Атунколла.
Очаг залегал на глубине 185,6 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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