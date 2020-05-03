В Приморье 40 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

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В Приморье 40 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

«Сорок человек с коронавирусом в Приморье находятся в тяжелом состоянии, четырех из них уже подключили к аппаратам ИВЛ», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки коронавирус выявили в Приморье у 39 человек.

По последним данным в регионе заболели 494 человек, выздоровели 66 человек, четверо умерли.

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