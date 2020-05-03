В Канаде отмечается снижение прироста заразившихся коронавирусом
В Канаде число заразившихся коронавирусом выросло на 1 550 человек за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Общее число зараженных составляет 56 611.
Отмечается, что темпы роста числа инфицированных в стране замедлились. Днем ранее было выявлено 1 825 случаев заражения.
Погибли от коронавируса 3 564 человек.
Случаи заболевания отмечены во всех 13 канадских регионах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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