В Канаде отмечается снижение прироста заразившихся коронавирусом

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В Канаде число заразившихся коронавирусом выросло на 1 550 человек за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Общее число зараженных составляет 56 611.

Отмечается, что темпы роста числа инфицированных в стране замедлились. Днем ранее было выявлено 1 825 случаев заражения.

Погибли от коронавируса 3 564 человек.

Случаи заболевания отмечены во всех 13 канадских регионах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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