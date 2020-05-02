Во Франции от коронавируса скончались почти 25 тысяч инфицированных

<img src="//img.gazeta.ru/files3/715/13065715/2020-04-26T000000Z_1606640767_RC2ECG9S5RJA_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-FRANCE-pic905-895x505-19187.jpg">

Во Франции за сутки от коронавируса нового типа COVID-19 скончались 166 пациентов. Об этом сообщает L'Obs.

Так, общее число летальных исходов за время пандемии возросло до 24 760.

Среди жертв 15 487 умерших скончались в больницах, а 9 273 инфицированных ушли из жизни в домах престарелых.

Кроме того, положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили 453 гражданина. При этом 25 827 пациентов остаются госпитализированными.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Почти 24,6 тысячи человек скончались от коронавируса во Франции

— Продление режима санитарного ЧП до 24 июля одобрило правительство Франции