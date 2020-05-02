Во Франции от коронавируса скончались почти 25 тысяч инфицированных
Во Франции за сутки от коронавируса нового типа COVID-19 скончались 166 пациентов. Об этом сообщает L'Obs.
Так, общее число летальных исходов за время пандемии возросло до 24 760.
Среди жертв 15 487 умерших скончались в больницах, а 9 273 инфицированных ушли из жизни в домах престарелых.
Кроме того, положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили 453 гражданина. При этом 25 827 пациентов остаются госпитализированными.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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