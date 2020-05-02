Попова допустила введение «паспорта иммунитета» по коронавирусу
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что людям, у которых были выявлены антитела к коронавирусу нового типа, будут выдавать «паспортf иммунитета». Однако она заявила, что эту идею реализовывать еще рано.
Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24».
Руководитель ведомства отметила, что данная идея «хороша сама по себе».
«Мы должны понимать, что и зачем мы делаем.<...>Для того, чтобы вносить в паспорт. Насколько долго запись в этом паспорте могла бы быть актуальной. Нужно время», — сказала Попова.
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