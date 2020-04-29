Число зараженных коронавирусом в Роскосмосе увеличилось до 148

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Число заражений коронавирусом среди сотрудников Роскосмоса за сутки увеличилось на 31, достигнув 148, написал глава корпорации Дмитрий Рогозин в Twitter.

Рогозин отметил, что четверо скончались, двое выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде

Рогозин назвал Маска «подрядчиком Пентагона»

Космический корабль «Прогресс МС-14» установил рекорд по времени полета до МКС