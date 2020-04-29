Число зараженных коронавирусом в Роскосмосе увеличилось до 148
Число заражений коронавирусом среди сотрудников Роскосмоса за сутки увеличилось на 31, достигнув 148, написал глава корпорации Дмитрий Рогозин в Twitter.
Рогозин отметил, что четверо скончались, двое выздоровели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 18:15— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 29, 2020
29.04.2020
ВСЕГО ЗАБОЛЕВШИХ - 148,
ВЫЗДОРОВЕВШИХ - 12,
УМЕРШИХ - 4