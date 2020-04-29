Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по коронавирусу
Московская область вышла на плато по числу новых заражений коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
«На плато мы вышли... наверное, это плато. По поводу роста — это 5-7%», — сказал Воробьев.
Губернатор добавил, что, вероятно, суточный прирост будет стоять на одном уровне, а потом начнется снижение.
В Подмосковье коронавирусом заразились около 11 тысяч, скончались 90 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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