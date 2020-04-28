МГУ проведет вступительную кампанию в онлайн-режиме

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В Московском государственном университете имени Ломоносова вступительная кампания 2020 года пройдет «онлайн». Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» ректор вуза Виктор Садовничий.

По его словам, вступительная кампания, вероятнее всего, пройдет в онлайн-режиме в связи с последними событиями. Он отметил, что МГУ готов к такому формату. При этом завершить кампанию планируется к 24 августа.

Однако Садовничий выразил надежду, что учебный год в этом году все же начнется 1 сентября.

«1 сентября мы приступим к занятиям в наших аудиториях, как я надеюсь», — добавил Садовничий.

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