МГУ проведет вступительную кампанию в онлайн-режиме
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В Московском государственном университете имени Ломоносова вступительная кампания 2020 года пройдет «онлайн». Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» ректор вуза Виктор Садовничий.
По его словам, вступительная кампания, вероятнее всего, пройдет в онлайн-режиме в связи с последними событиями. Он отметил, что МГУ готов к такому формату. При этом завершить кампанию планируется к 24 августа.
Однако Садовничий выразил надежду, что учебный год в этом году все же начнется 1 сентября.
«1 сентября мы приступим к занятиям в наших аудиториях, как я надеюсь», — добавил Садовничий.
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