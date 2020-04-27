Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы

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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала «Россия-1» сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса.

По ее словам, после переливания крови доноров, которые уже переболели новой инфекцией, состояние пациентов значительно улучшалось. Врачи практически не видели осложнений или нежелательных побочных эффектов при применении данного метода.

Ракова пояснила, что переливание делают лишь пациентам в критическом состоянии. Она также отметила, что плазмы не достает и выразила надежду на увлечение числа вылечившихся доноров.

В России на данный момент зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусом, 797 человек умерли, 7 346 вылечились.

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