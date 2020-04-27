МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения сотрудников российской полиции. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В кодексе устанавливаются этические нормы поведения, внешнего вида и ношения формы, а также обращения со служебной и личной информацией.
Документ поясняет, что разработка кодекса обусловлена необходимостью определить этические нормы поведения сотрудников полиции, в том числе руководителей.
Как уточняется в проекте приказа, для реализации кодекса не потребуется дополнительного финансирования или образования новых структурных подразделений ведомства.
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