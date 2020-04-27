МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

<img src="//img.gazeta.ru/files3/655/13008655/RIAN_6045163.HR-pic905-895x505-98075.jpg">

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения сотрудников российской полиции. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В кодексе устанавливаются этические нормы поведения, внешнего вида и ношения формы, а также обращения со служебной и личной информацией.

Документ поясняет, что разработка кодекса обусловлена необходимостью определить этические нормы поведения сотрудников полиции, в том числе руководителей.

Как уточняется в проекте приказа, для реализации кодекса не потребуется дополнительного финансирования или образования новых структурных подразделений ведомства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Двух сочинских полицейских обвинили в получении взятки в 2 млн рублей

— В комитете ГД по безопасности поддержали законопроект о расширении полномочий полиции

— Московской полиции планируют закупить около 10 тыс. смартфонов