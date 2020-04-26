МЧС опровергло слухи о нехватке защитных средств у пожарных

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В МЧС России опровергли появившуюся информацию о якобы недостатке защитных средств у пожарных, пишет ГУ МЧС по Москве и Московской области.

«Весь личный состав Главных управлений МЧС России по городу Москве и по Московской области обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и средствами дезинфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пожарных есть запасы для приготовления дезинфицирующих растворов. Также в пожарных частях проводятся регулярные обработки.

В России коронавирусом заразились почти 81 тысяча, скончались 747 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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