В Якутске у четырех врачей офтальмологической больницы выявили COVID-19
В Якутске у четырех врачей офтальмологической больницы обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева.
По его словам, за прошедшие сутки в Якутске выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Среди них четыре медика, работающих в офтальмологической клинике.
В общем в регионе подтверждено 157 случаев COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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