В Китае за последние сутки не зафиксировали смертей от коронавируса

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Новых летальных исходов от коронавируса за последние сутки в КНР не зафиксировано, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

По информации китайского ведомства, в стране за последние 24 часа выявлено только 11 новых случаев заражения COVID-19, из них пять завезены из-за рубежа. Всего в настоящее время в больницах КНР остаются около 800 человек, 51 пациент находится в тяжелом состоянии.

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 827 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.