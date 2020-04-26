Землетрясение в 4,7 баллов зафиксировали у берегов Камчатки
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Землетрясение магнитудой в 4,7 баллов зафиксировали сейсмологи в Тихом океане вблизи полуострова Камчатка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Камчатского филиале Единой геофизической службы РАН.
«Сейсмическое событие произошло в воскресенье в 11:20 по местному времени (02:20 мск). Его очаг залегал на глубине 41 км под морским днем», — сказали специалисты.
По слова сейсмологов, эпицентр толчков находился приблизительно в 200 километрах от поселка Мильково.
Также региональное МЧС заявило, что на полуострове отсутствует угроза цунами. Жертв и разрушений нет, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось.
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