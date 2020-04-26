В США за сутки погибли почти две тысячи зараженных коронавирусом

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Почти две тысячи человек, зараженных коронавирусом, погибли за последние 24 часа в Соединенных Штатах Америки, следует из данных с сайта Университета Джонса Хопкинса.

По информации университета, 24 апреля число новых заразившихся возросло на 36 188 человек, 1995 человек умерли.

На сегодняшний день в США подтверждено 933 050 случаев заражения коронавирусом, 53 391 человек погиб. Страна занимает первое место в мире по количеству инфицированных. Выздоровели почти 100 тыс. заболевших.

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