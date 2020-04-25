В Греции число заражений коронавирусом превысило 2,5 тысячи

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В Греции за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 16, достигнув 2506, пишет Минздрав страны.

Сообщается, что выздоровели 577 человек, летальные исходы не были зарегистрированы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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