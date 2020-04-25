Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Власти обратили внимание на Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предусматривает обязанность россиян соблюдать права других людей на охрану здоровья.
В мэрии также исключили возможность доступа третьих лиц к персональным данным, которые москвичи предоставляют для оформления цифровых пропусков.
Ранее группа депутатов Мосгордумы подала коллективный иск в суд. Позиция истцов заключается в том, что указ столичных властей о введении режима самоизоляции и введение цифровых пропусков нарушают права граждан на свободу передвижения, неприкосновенность частной жизни, а также личной и семейной тайны.
В связи с пандемией коронавируса в России в настоящее время действует режим всеобщей самоизоляции. Гражданам запрещено покидать дома без особой необходимости. Они могут только совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке, выбрасывать мусор и выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров от дома.
Для контроля за соблюдением режима в Москве с 15 апреля действует пропускная система. Все горожане при использовании личного или общественного транспорта обязаны иметь специальный документ.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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