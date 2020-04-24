Попова заявила о необходимости планировать смягчение ограничительных мер
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости планировать смягчение ограничительных мер. Об этом пишет ТАСС.
По ее словам, проводить смягчение стоит поэтапно, применяя разные системы ограничений.
Режим самоизоляции в Москве и Подмосковье был введен 30 марта. Окончание его действия запланировано на 30 апреля.
Согласно последним данным, в России зарегистрировано 68662 случая заражения COVID-19. При этом 615 человек скончались, 5568 выздоровели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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