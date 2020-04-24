ВОЗ сочла 9 российских разработок вакцин против коронавируса перспективными

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Всемирная организация здравоохранения включила в список перспективных девять российских разработок вакцин против коронавируса, рассказали в оперативном штабе.

Шесть препаратов из перечня были созданы в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Например, одна из вакцин «Пептидная» была создана на платформе, использовавшейся ранее для создания вакцины против вируса Эбола. Также специалисты создали «Субъединичную вакцину», «Живую векторную вакцину на основе вируса кори», «Рекомбинантную интраназальную вакцину на основе вируса гриппа А», а также «векторную вакцину на основе вируса везикулярного стоматита» и «мРНК-вакцину».

Еще две вакцины были разработаны компанией БИОКАД («Живая вирусная векторная вакцина на основе аттенуированной основы вируса гриппа» и «Инкапсулированная в липосомы мРНК») и еще одна в научно-исследовательском институте вакцин и сывороток Санкт-Петербурга («Рекомбинантный белок, наночастицы (на основе S-белка и других эпитопов).

Согласно последним данным, в России заразились коронавирусом свыше 62,7 тыс. человек, выздоровели более 4,8 тыс. пациентов, а умерли — 555.

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