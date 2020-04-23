В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с ОРВИ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/13056931/RIAN_6223246.HR-pic905-895x505-54314.jpg">

В Москве врачи обязаны делать тест на коронавирус всем пациентам с симптомами ОРВИ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

«Тест на коронавирус обязаны сделать всем пациентам с симптомами ОРВИ», — сказала Ракова.

Заммэра подчеркнула, что в Москве все случаи ОРВИ рассматриваются как подозрение на коронавирус.

Всего в столице коронавирусом заразились 34 тысячи, скончались 288 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ положительно оценивает динамику ситуации с коронавирусом в Москве

— Москва выделила 170 миллиардов рублей на поддержку экономики и соцсферы

— Собянин считает оптимальными введенные в Москве меры против коронавируса