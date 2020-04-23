В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с ОРВИ
В Москве врачи обязаны делать тест на коронавирус всем пациентам с симптомами ОРВИ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
«Тест на коронавирус обязаны сделать всем пациентам с симптомами ОРВИ», — сказала Ракова.
Заммэра подчеркнула, что в Москве все случаи ОРВИ рассматриваются как подозрение на коронавирус.
Всего в столице коронавирусом заразились 34 тысячи, скончались 288 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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