В США число смертей от коронавируса превысило 47 тысяч
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В США число смертей от коронавируса достигло 47034, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Также сообщается о почти 848 тысячах заразившихся и 77 тысячах выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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