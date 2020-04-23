Горбачев раскрыл причину срыва перестройки
Бывший президент СССР Михаил Горбачев спустя много лет назвал причину, которая помешала произойти перестройке в 1991 году. О ней он рассказал в интервью РИА «Новости».
Как полагает Горбачев, срыв перестройки произошел из-за действий госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и тех людей, которые воспользовались ситуацией после путча, чтобы развалить Советский Союз.
«Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП», — уверен Горбачев.
Ночью с 18 на 19 августа 1991 года члены высшего руководства СССР, которые были не согласны с политикой Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали ГКЧП. В историю этот день вошел как августовский путч. Тогда же состоялась попытка отстранить Горбачева от президентской должности.
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