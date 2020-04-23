Горбачев раскрыл причину срыва перестройки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/537/12364537/upload-RIAN_2891828.HR-pic905-895x505-9903.jpg">

Бывший президент СССР Михаил Горбачев спустя много лет назвал причину, которая помешала произойти перестройке в 1991 году. О ней он рассказал в интервью РИА «Новости».

Как полагает Горбачев, срыв перестройки произошел из-за действий госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и тех людей, которые воспользовались ситуацией после путча, чтобы развалить Советский Союз.

«Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП», — уверен Горбачев.

Ночью с 18 на 19 августа 1991 года члены высшего руководства СССР, которые были не согласны с политикой Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали ГКЧП. В историю этот день вошел как августовский путч. Тогда же состоялась попытка отстранить Горбачева от президентской должности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

— Горбачев призвал все страны мира снизить военные расходы из-за пандемии

— Горбачев считает, что над миром нависла угроза гонки вооружений и холодной войны