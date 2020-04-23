В Перу освободят 3 тысячи заключенных из-за коронавируса
В Перу выпустят на свободу из тюрем три тыс. заключенных из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал ATV со ссылкой на министра юстиции страны Фернандо Кастаньеду.
По его словам, амнистия коснется матерей детей в возрасте до трех лет, беременных женщин, заключенных старше 60 лет, которые не совершали тяжких преступлений, тех, кому дали наказание в виде заключения сроком до четырех лет, и тех, кому до окончания тюремного срока осталось менее шести месяцев.
Кастаньеда отметил, что соответствующий указ появится в официальной печати 23 апреля. Первым заключенным будет дано помилование примерно через две недели.
В настоящее время в тюрьмах Перу находятся 97 тыс. человек, примерно у 500 из них обнаружена коронавирусная инфекция, 13 человек умерли в результате заражения.
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