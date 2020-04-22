Двух сочинских полицейских обвинили в получении взятки в 2 млн рублей

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В Сочи двум сотрудникам полиции предъявили обвинение в получении взятки в размере 2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю.

Обвинение выдвинул следственный отдел по Адлерскому району города. Полицейских обвиняют по статье 290 УК России (получение взятки).

Также следствие считает, что местный житель был посредником при даче взятки. Ему также предъявлено обвинение.

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