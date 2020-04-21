Полицейские Рязани спели про COVID под «Короля и Шута»

Рязанские полицейские записали песню про борьбу с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Ролик был опубликован в YouTube УМВД по Рязани.

В качестве основы в песне была использована песня «Лесник» группы «Король и Шут».

Так, в переделанном тексте композиции полицейские рассказывают о методах борьбы с коронавирусом, а также напомнили жителям, что в период самоизоляции следует находиться дома.

В ролике сотрудники правоохранительных органов играют на гитаре и барабанной установке, а также обеспечивают проверку города на соблюдение мер безопасности в период пандемии.

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