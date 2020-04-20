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Еще 29 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Таким образом, в столице с начала пандемии умерли 223 человека.

По последним данным, в стране зафиксировано 47 121 случай заражения, умерли 405 человек, 3 446 вылечились.

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