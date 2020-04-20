За сутки коронавирусом в Канаде заразились более 1,4 тысяч

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В Канаде число новых зараженных коронавирусной инфекцией за сутки составило свыше 1,4 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС.

Так общее число инфицированных составило 34 786 пациентов.

Кроме того, жертвами заболевания в стране стали 1 580 граждан.

Также в Канаде излечились от коронавируса 11,8 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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