За сутки коронавирусом в Канаде заразились более 1,4 тысяч
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В Канаде число новых зараженных коронавирусной инфекцией за сутки составило свыше 1,4 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС.
Так общее число инфицированных составило 34 786 пациентов.
Кроме того, жертвами заболевания в стране стали 1 580 граждан.
Также в Канаде излечились от коронавируса 11,8 тыс. человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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